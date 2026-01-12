Haberler

Sırbistan'da kızaktan düşen iki genç, arkadan gelen aracın altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kraljevo yakınlarındaki bir köyde kızaktan düşen iki genç kız, takip eden aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayda her iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Sırbistan'ın Kraljevo yakınlarındaki bir köyde, otomobilin çektiği kızaktan düşen iki genç kız, güvenlik amacıyla kendilerini takip eden aracın altında kalarak, ağır yaralandı.

Sırbistan'da eğlenceli anlar faciayla son buldu. Kraljevo şehri yakınlarındaki bir köyde arkadaşlarının otomobille çektiği kızağa binen 16 ve 17 yaşındaki iki genç kız, kızaktan düşerek güvenlik amacıyla kendilerini takip eden aracın altında kaldı. Perşembe günü yerel saatle 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 2 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin bacağından diğerinin ise başından yaralandığı bildirildi.

Belirli bir mesafeden gençleri takip eden aracın 35 yaşındaki sürücüsünün, başka bir aracın kızlara yaklaşmaması için arkadan geldiği ve gençler düştükten sonra durmayı başaramadığı öğrenildi. Olay anına ilişkin görüntüde genç kızlardan birinin kazadan hemen önce "Ona yavaşlamasını söyle" diye bağırdığı duyuldu.

Her iki aracın sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti