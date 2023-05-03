Sırbistan'da 3 günlük yas ilan edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi. 14 yaşındaki saldırganın babası da gözaltına alındı.

Sırbistan, başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu'nda 7. sınıf öğrencisinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıyla sarsıldı. Hükümet binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, 1'i güvenlik görevlisi, 8'i öğrenci toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i öğretmen 6'sı öğrenci olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu. 14 yaşındaki saldırganın babasının silahını kullandığı, babasının da gözaltına alındığı aktarıldı. Saldırı nedeniyle 5 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük yas ilan edilirken, ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Kimse ölen çocukları geri getiremez. O korku anına şahitlik eden çocukların ne hissettiğini, güvenlik görevlisi ve öğretmenlerin trajediyi önlemek için nasıl fedakarlık gösterdiğini hayal etmek bile çok zor" diye konuştu. Sağlık Bakanı Danica Grujicic ise, "Maalesef onları geri getirmenin bir yolu yok. Bu, bir doktor ve bir insan olarak kariyerim boyunca gördüğüm en kötü olay" ifadelerini kullandı.

"Saldırıyı plandı, önceden liste hazırladı"

Belgrad Emniyet Müdürlüğü Amiri Veselin Milic ise konuşmasında, "Yerel saatle 08.40'ta müdür yardımcısı Ivanka Jovanovic'ten saldırı ihbarı aldık. Bundan 2 dakika sonra ise kendisini Kosta Kecmanovic olarak tanıtan biri, Vladislav Ribnikar İlköğretim Okuluna saldırı düzenlediğini ve çok sayıda kişiye ateş ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Milic, saldırganın saldırıyı önceden planladığını ve bir liste hazırladığını vurgularken, saldırının nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.

"Ben psikopatım"

Olayın ardından gözaltına alınan 14 yaşındaki saldırgan Kecmanovic'ın saldırıyı neden gerçekleştirdiği yönünde sorulan soruya, "Ben psikopatım" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Sırbistan Ceza Kanununa göre 14 yaşını doldurmamış çocuklara hapis cezası verilemezken, 14 yaşından büyük olup henüz reşit olmayan çocuklara verilebilecek en uzun hapis cezası 5 yılla sınırlı. - BELGRAD