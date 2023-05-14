Sırbistan'da 13 bin 500 yasa dışı silah yetkililere teslim edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yaşanan iki silahlı saldırının ardından 8 Mayıs'ta başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında 13 bin 500 yasa dışı silahın yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Sırbistan'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen iki silahlı saldırının ardından başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması devam ediyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'tan bu yana 13 bin 500 yasa dışı silah ve yaklaşık 2 bin patlayıcının yetkililere teslim edildiğini aktardı. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile birlikte teslim edilen silahları inceleyen Vucic, "Bu seferberlikten ve elde edilen sonuçlardan gurur duyuyorum. Bu vatandaşlarımızın güvenliğinin artırılması için gerekli" dedi.

Vucic, ülkede yaşanan trajedinin ardından devletin güvenliğin artırılması için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini ifade etti.

ABD ve Yemen'in ardından dünyada toplumdaki silah sahiplerinin oranının en yüksek olduğu üçüncü ülke olan Sırbistan'da vatandaşların güvenlik güçlerine teslim ettiği kayıt dışı silahlar ve patlayıcılar arasında keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, el bombaları, bomba atarlar yer aldı.

Sırbistan'da 3 Mayıs'ta Belgrad'daki bir ilköğretim okulunda ve 4 Mayıs'ta başkentin güneyindeki bir köyde meydana gelen silahlı saldırılarda toplam 17 kişi ölmüş ve 21 kişi de yaralanmıştı. Ülkede daha önce de toplumun silahsızlandırılması için kayıt dışı silah affı seferberlikleri gerçekleştirmiş fakat kayda değer bir başarı sağlanamamıştı. - BELGRAD