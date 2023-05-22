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Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden 3 şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

KONYA - Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden 3 şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesinde bir düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda 1 kişi pompalı tüfekle, 2 kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan bir tanesi av tüfeği ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer 2 kişi ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği sırada bir kişinin de onları gülümseyerek izlemesi dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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