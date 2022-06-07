Ankara'da sağanak yağış sonrası otomobil ve motosiklet böyle sürüklendi - Haberler

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Ankara'da sağanak yağış sonrası otomobil ve motosiklet böyle sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da sağanak yağış sonrası otomobil ve motosiklet böyle sürüklendi Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele dayanamayıp sürüklendi.

Ankara'da sağanak yağış sonrası otomobil ve motosiklet böyle sürüklendi

Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele dayanamayıp sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motorunun sele kapılı gitti. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi. O esnada ise bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motorunun sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Olayda can kaybı meydana gelmez iken maddi hasar oluştu. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

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