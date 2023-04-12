Siparişe giden kurye ile aracın çarpışma anı kamerada

Gaziosmanpaşa'da siparişe giden bir motokurye, yol ağzında hafif ticari araç ile çarpıştı.

Gaziosmanpaşa'da siparişe giden bir motokurye, yol ağzında hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında motosikletin üzerinde bulunan kurye savrulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kaza da bir siparişe giden motokurye yol ayrımına geldiği esnada hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle motosiklet yola savrulurken motosiklette bulunan kurye park halindeki aracın üzerine uçtu. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. - İSTANBUL