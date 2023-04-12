Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siparişe giden kurye ile aracın çarpışma anı kamerada

Siparişe giden kurye ile aracın çarpışma anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Gaziosmanpaşa'da siparişe giden bir motokurye, yol ağzında hafif ticari araç ile çarpıştı.

Gaziosmanpaşa'da siparişe giden bir motokurye, yol ağzında hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında motosikletin üzerinde bulunan kurye savrulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kaza da bir siparişe giden motokurye yol ayrımına geldiği esnada hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle motosiklet yola savrulurken motosiklette bulunan kurye park halindeki aracın üzerine uçtu. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title