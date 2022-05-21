Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı

Arnavutköy'de siparişe giden bir motokurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy'de siparişe giden bir motokurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, verilen bir adrese sipariş götürmeye çalışan motosikletli kurye caddenin karşısından gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında kurye motordan savrularak yere düştü. Hafif şekilde yaralanan kurye, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title