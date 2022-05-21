Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı - Haberler

Arnavutköy'de siparişe giden bir motokurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, verilen bir adrese sipariş götürmeye çalışan motosikletli kurye caddenin karşısından gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında kurye motordan savrularak yere düştü. Hafif şekilde yaralanan kurye, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa