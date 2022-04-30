Sipariş götüren motosikletli kuryeye otomobil çarptı

Arnavutköy'de siparişe giden motosikletli kurye otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siparişe giden motosikletli kurye, yolda ilerlediği sırada otomobilin çarpması sonucu savrularak yere düşüp yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kurye, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa