Sipariş götüren motokurye önündeki araca çarptı 3. Sayfa Haberleri KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir motokurye, sipariş götürürken önündeki araca çarptı. KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir motokurye, sipariş götürürken önündeki araca çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Akça Camii mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yemek siparişi götüren Hamza D. idaresindeki 41 ABT 940 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri tarafından motosiklet yoldan kaldırılırken, kaza sebebiyle yaklaşık yarım saat trafik durdu. Kaza anı ise anbean bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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