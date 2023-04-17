Sipariş götürdüğü adreste vurulan motokurye, ifadesinde kendisini kimin vurduğunu söyledi Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde dün akşam saatlerinde çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan motokurye Ö.

Sipariş götürdüğü adreste vurulan motokurye, ifadesinde kendisini kimin vurduğunu söyledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde dün akşam saatlerinde çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan motokurye Ö.S., ifadesinde kendisi vuran kişinin A.Ö. olduğunu söyledi.

Dün akşam saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde meydana gelen olayda motosikletli kurye Ö.S., sipariş götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle vurması neticesinde yaralanmıştı. Kalçasından yaralanan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 4 şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Ö.S.'nin durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Öte yandan, Ö.S.'nin polis verdiği ifadesinde kendisini vuran şahsın A.Ö. olduğunu ve kendisiyle daha önceden husumeti olduğunu söylediği öğrenildi. Eşgali belirlenen A.Ö.'nün daha önce çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

Polis ekipleri, A.Ö. ve olaya karışan diğer 3 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.