Sinop'un Gerze ilçesinde aranan 2 kişi yakalandı
Sinop'un Gerze ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Eylül'de ilçe merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin yakalandığını aktarılan açıklamada, "6 ayrı suçtan kaydı 16 yıl 10 ay 16 gün infazı bulunan ve 9 ayrı suçtan kaydı, 9 yıl 11 ay 26 gün infazı bulunan 2 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa