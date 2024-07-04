Üye Girişi
Haberler

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın: 6 ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesi Muratlı köyünde meydana gelen yangında 6 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 12.00 sıralarında Boyabat ilçesi Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, yangın soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Muratlı köyünde meydana gelen yangında 6 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Boyabat ilçesi Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan 5 eve daha sıçrayarak büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri, Orman İşletme arazözleri, AFAD, jandarma, sağlık ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 6 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, yangın soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratlı Boyabat Sinop 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title