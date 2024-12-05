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Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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Boyabat ilçesinde Yaşar Dündar'a ait evde çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken, birçok tarım malzemesi ve ev eşyası da zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Boyabat ilçesi Ömer Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Dündar'a ait 2 katlı betonarme evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına köy sakinleri ve Boyabat itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürürken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 3 ton arpa, 10 ton gübre, 100 balya saman, ev eşyaları ve tarım aletlerini yandığı bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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