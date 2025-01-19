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Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın: 2 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın: 2 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek can kaybı ve yaralanma olmadan yangını kontrol altına aldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karamusalı köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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