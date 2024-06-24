Üye Girişi
Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir vatandaşın tahıl ambarı çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Salih Aksoy'a ait bir tahıl ambarı çalındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir vatandaşın tahıl ambarı çalındı.

Olay, Ayancık ilçesi Avlağısökü köyü Çilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Aksoy'a ait bir tahıl ambarı çalındı. Aksoy, ambarın yerinde olmadığını görünce hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma Ayancık Sinop Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title