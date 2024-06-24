Sinop'un Ayancık ilçesinde bir vatandaşın tahıl ambarı çalındı.

Olay, Ayancık ilçesi Avlağısökü köyü Çilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Aksoy'a ait bir tahıl ambarı çalındı. Aksoy, ambarın yerinde olmadığını görünce hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP