Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 15,90 gram metamfetamin ele geçirildi ve araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.