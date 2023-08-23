Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri
Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 15,90 gram metamfetamin ele geçirildi ve araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzerinde 15,90 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
???????
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa