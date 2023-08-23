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Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 15,90 gram metamfetamin ele geçirildi ve araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzerinde 15,90 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa

Narkotik Sinop Operasyon 3. Sayfa Haberler

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