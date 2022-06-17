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Sinop'taki dolandırıcılık operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'taki dolandırıcılık operasyonu kamerada

Sinop merkezli 4 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda dün 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli 4 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda dün 11 şüpheli gözaltına alındı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

'Çağrı merkezi' gibi faaliyet yürüterek vatandaşları dolandıran çete, Sinop merkezli olarak Mersin, Mardin ve Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Mersin'de dolandırıcılık faaliyetini organize eden 1 kişi ile çağrı merkezinde faaliyet gösteren ve vatandaşları arayan 3 kişi, Yalova'da çağrı merkezine veri desteği sağlayan 1 kişi, Mardin'de para akışını sağlayan 1 kişi ile banka hesaplarını kullandıran 5 kişi olmak üzere gözaltına alınan toplam 11 şüpheli Sinop'a getirildi. Operasyonda yapılan aramalarda suç faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 740 TL, 3 bin 500 dolar, 450 euro ve 2 bin 500 dinardan oluşan nakit para, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 34 adet cep telefonu, 24 adet banka kartı, 3 dizüstü ve 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet hard disk, 21 adet USB bellekten oluşan dijital materyaller, yaklaşık 48 bin vatandaşa ait kişisel veri tablosu ele geçirildi. 1 milyon TL'lik havale dekontu ve 100 bin TL'lik mevduat hesabına ise bloke konuldu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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