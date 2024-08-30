Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop-Boyabat yolu Üzümlü köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada Ahmet Z. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen zincirlenme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolu Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sinop- Boyabat yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Ahmet Z. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Boyabat trafik sinop Hastane Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

 Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

 Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne? Beşiktaş kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş grubuna kimler var, maç takvimi ne? Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne? Galatasaray kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grubunda kimler var, maç takvimi ne? Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu? Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Fenerbahçe hangi torbada? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Galatasaray hangi torbada? 30 Ağustos Galatasaray UEFA AVrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
title