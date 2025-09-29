Haberler

Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bostancılı Mahallesi Adliye Ek Bina önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AIT 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. O sırada karşı yönden gelen 57 ABZ 321 plakalı otomobil, bariyerlere çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 57 AAS 135 plakalı çekici ise duramayarak 57 ABZ 321 plakalı araca çarptı. Aynı anda seyir halinde olan 3 otomobil de, öndeki araca çarpmamak için ani fren yapınca birbirine girdi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada, 55 AIT 041 plakalı otomobilde bulunan 52 yaşındaki N.T. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
