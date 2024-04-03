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Sinop'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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Sinop'ta yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halinde olan İ.T.'nin kullandığı 38 YY 932 plakalı otobüse, Otogar Kavşağı'ndan otogara dönüş yapan Ö.G. yönetimindeki 06 CGP 655 plakalı hafif ticari araç çarptı. Akaryakıt istasyonundan anayola çıkmakta olan T.C. kontrolündeki 57 ABV 885 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada 57 ABV 885 plakalı araçta bulunan yolcu D.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonucu yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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