Sinop'ta zabıta ekiplerinden fırınlara baskın denetim - Haberler

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Sinop'ta zabıta ekiplerinden fırınlara baskın denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta zabıta ekiplerinden fırınlara baskın denetim

Sinop'ta zabıta ekiplerinden fırınlarda hijyen ve gramaj kontorlü için baskın denetim yapıldı.

Sinop'ta zabıta ekiplerinden fırınlarda hijyen ve gramaj kontorlü için baskın denetim yapıldı.

Sinop Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince kent merkezinde hizmet veren fırınlarda, hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı. Hizmet veren iki adet fırında bazı eksiklikleri ile ilgili takibi yapılmak üzere uyarılarda bulunuldu. Zabıta Amirliği'nden yapılan açıklamada denetlenen fırınlarda genel anlamda bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Düzenlenen rutin denetimlerin, Ramazan ayında sıklıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Sinop'ta zabıta ekiplerinden fırınlara baskın denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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