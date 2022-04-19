Sinop'ta zabıta ekiplerinden dolmuş denetimi - Haberler

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Sinop'ta zabıta ekiplerinden dolmuş denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta zabıta ekiplerinden dolmuş denetimi

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehir içi toplu taşımalarda denetim düzenlendi.

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehir içi toplu taşımalarda denetim düzenlendi. Temizlik ve hijyen başta olmak üzere maske ve şoförlerin çalışma kartı kontrol edildi.

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dolmuş denetimi düzenlendi. Ekipler, gün içinde çok sayıda vatandaşın ve öğrencilerin bindiği toplu taşıma araçlarını halk sağlığını koruma adına belirlenen kriterlere göre denetledi. Kent merkezine geliş ve gidiş güzergahında denetime alınan dolmuşlarda yolculara ve şoförlere salgın tehdidine karşı halk sağlığını korumak adına kapasite üzerinde ve maskesiz yolcu alınmaması ve araçların temizliği hususuna dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Denetimlerin zaman zaman devam edeceği bildirildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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