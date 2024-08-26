Sinop'ta yüksekten düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti

Protokolde kriz! Belediye başkanı kendisine ayrılan sandalyeyi görünce küplere bindi

"Atatürk'ün adını anmıyorlar" diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu