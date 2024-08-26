Sinop'ta yüksekten düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı
Sinop'ta 1,5 yaşındaki bir çocuk, evlerinin penceresinden düşerek yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta yüksekten düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ada Mahalle Papağan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki D.Y.A isimli çocuk, 1. kattaki evlerinin penceresinden baktığı sırada aşağıya düştü. Yaralanan çocuk, özel otomobille Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP