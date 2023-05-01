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Sinop'ta yolcu otobüsü kazasında 16 yaralı

Sinop'ta yolcu otobüsü kazasında 16 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 16'ya yükseldi.

Sinop'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 16'ya yükseldi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sinop- Boyabat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan İstanbul'a gitmek üzere 25 yolcu ile yola çıkan Fahrettin Şahin'in kullandığı 34 FYE 957 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüste ilk belirlemelere göre 1'i ağır 9 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bir yolcu ise ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı sayısı 16'ya yükseldi

Durumu iyi olan diğer yolcular yedek otobüse bindirilerek yolculuğuna devam ederken, kaza sonrası yaralı sayısı da 16'ya yükseldi. Yaralı yolcular E.S (53), Y.G (42), H.G (42), B.G (12), S.B.G. (10), S.S.G (17), H.A.Ö (66), S.Ç (49), E.B.B (29), Z.K (37), Y.A (20), B.Ö(53), İ.K (70), S.B (23), S.Y (29) ve B.A (24) hastanede tedavi altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

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