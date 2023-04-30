Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Sinop'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sinop- Boyabat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan İstanbul'a gitmek üzere 25 yolcu ile yola çıkan Fahrettin Şahin'in kullandığı 34 FYE 957 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüste bulunan 9 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bir yolcu ise ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu iyi olan diğer yolcular yedek otobüse bindirilerek yolculuğuna devam etti. Devrilen otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP