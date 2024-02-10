Sinop'ta yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımı artırılacak

Sinop'ta şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler artırılacak.

Sinop'ta, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında "Şehirler Arası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal olarak zorunlu olduğu konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması, firmaların yolculara bilet satışı esnasında ve seyahat öncesinde emniyet kemeri kullanımının önemi ve zorunluluğu konusunda bilgilendirme yapması, şehirlerarası otobüslerde görevlendirilen sivil trafik denetim personeli tarafından sürücü ve yolcularda emniyet kemeri kullanımının denetlenmesine devam edilmesi, şoförlerin ve araçların yeterliliklerine ilişkin diğer kontrollerin titizlikle yapılması, trafik güvenliğine ilişkin her türlü tedbirin alınması konularında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda; emniyet kemeri kullanımının trafik kazası kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında azalttığını belirten Vali Özarslan, vatandaşların can güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri ve şoförleri katıldı. - SİNOP