Sinop'ta Yola Fırlayan Yavru Kedi Araç Çarpmasıyla Yaralandı

Sinop'ta Yola Fırlayan Yavru Kedi Araç Çarpmasıyla Yaralandı
Sinop'un Meydankapı Mahallesi'nde aniden yola fırlayan yavru kedi, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, kedinin annesi üzüntüyle tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, benzer kazaların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Sinop'ta aniden yola fırlayan yavru kedi, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Meydankapı Mahallesi Ulu Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası alınamayan araç, aniden yola çıkan kediyi ezdi. Çarpmanın ardından kedinin annesi olay yerinde miyavlayarak tepkisini gösterdi. Sürücü ise olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün kediyi ezdiğini fark edip etmediği bilinmiyor.

Mahalle sakinleri, benzer olayların sık yaşandığını belirterek yetkililerden güvenlik önlemleri alınmasını talep etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
