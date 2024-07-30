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Sinop'ta yol yapım şirketine ait servis otobüsü devrildi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, yol yapım şirketine ait servis otobüsü yola çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yol yapım şirketine ait servis otobüsü devrildi.

İlçeye bağlı Kuşçular köyünde meydana gelen kazada, yol yapım şirketine ait servis otobüsü seyir halindeyken iddiaya göre yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından araç, iş makinesi marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemiş olmasından dolayı derin bir nefes aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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