Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Bir hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Sözleri tartışma yaratan Davutoğlu'ndan bir açıklama daha

Sinop'ta Yol Çalışanı Yayaya Araç Çarptı: Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki N.G, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.10'da Ordu Mahallesi, 15 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K'nın (30) kullandığı 57 AR 255 plakalı otomobil Samsun istikametinden Sinop'a doğru hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.G (65) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sözleri tartışma yaratan Davutoğlu'ndan bir açıklama daha
img

Dans eder gibi titreme anlamına gelen gizemli hastalık 'Dinga Dinga' hızla yayılıyor
img

İlk yarının sonunda kırmızı kart ve gol! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
Zihinsel engelli çalışanına cinsel istismarda bulunmuştu!
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi, kırmızı kart çıktı
İlk yarının sonunda kırmızı kart ve gol! Tempo inanılmaz
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe'nin golünden önce Caner'e faul var mı (Eyüpspor – Fenerbahçe) Arda Turan neden kırmızı kart gördü (Eyüpspor – Fenerbahçe) Eyüpspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Eyüpspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kara Ağaç Destanı neden final yapıyor? Emre Kargın kimdir? Hakem Emre Kargın hangi takımlı? Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Eyüpspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eyüpspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yılın Kelimesi nedir? TDK Yılının Kelimesi nasıl oy verilir? Noel Baba gerçek mi? Noel Baba gerçekte kim? Diyanet İşleri Başkanlığı 4000 personel alımı ne zaman, şartları ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.