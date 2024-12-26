Sinop'ta Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştı

Sinop'ta polis ve jandarma ekipleri yol denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Sinop'ta yılbaşı öncesi polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan trafik denetimleri kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince il genelinde, araç sürücülerine ve yolculara yönelik emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, kış lastiği kullanımı, temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - SİNOP