Sinop'ta Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştı
Sinop'ta polis ve jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi trafik denetimlerini artırarak sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve kış lastiği gibi konularda bilgilendirme yaptı.
Sinop'ta polis ve jandarma ekipleri yol denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.
Sinop'ta yılbaşı öncesi polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan trafik denetimleri kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince il genelinde, araç sürücülerine ve yolculara yönelik emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, kış lastiği kullanımı, temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - SİNOP