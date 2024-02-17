Sinop'ta Yazlık Konteyner Alev Aldı

Sinop'ta yazlık olarak kullanılan konteyner alev aldı. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabaha karşı 04.00'da sıralarında Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esme Baş'a ait yazlık konteynerda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ve güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale gelirken konteynerın boş olması sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşmayı sürdürürken yangının çıkış nedeni güvenlik kameralarının incelemesi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi. - SİNOP