Sinop'ta Yaya Önceliği İçin Farkındalık Çalışması
Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü, yaya geçitlerinde yaya önceliğini vurgulayan bir farkındalık çalışması yürüttü. 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla yapılan uygulamada, sürücülere hız limitlerine uyma ve yayalara öncelik verme konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Sinop'ta yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık çalışması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek noktaları ile yaya geçitlerinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, yaya geçitlerinde durarak yayalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti ve sürücülere hız limitlerine uyma konusunda bilgilendirmeler yaptı. Aynı zamanda, yolda yürüyen vatandaşlara da trafikteki güvenlik önlemleri hatırlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa