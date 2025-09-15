Haberler

Sinop'ta Yaşlı Adamın Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası

Sinop'ta Yaşlı Adamın Hayatını Kaybettiği Trafik Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Hüsnü Apaydın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Erfelek - Sinop yolu Gavurovası mevkiinde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erfelek istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan yurt dışı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Hüsnü Apaydın'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Apaydın'ın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybetti belirlendi. Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

Gözler Ergin Ataman'daydı! Final sonrası olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.