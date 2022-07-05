Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştiren 2 şahıs yakalandı Sinop'un Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şahıs 23 kök kenevir ile yakalandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şahıs 23 kök kenevir ile yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca elde edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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