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Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden 2'si, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sinop'ta emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları 2 farklı araçta ve araçlardaki 4 şüpheli şahsın ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 8.72 gram bonzai, 84 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet muşta ve 3790 TL ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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