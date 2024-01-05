Sinop'ta yapılan şok uygulamalarda aranan 15 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda aranması bulunan 15 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir hafta içerisinde yapılan şok uygulamalar ile dolandırıcılık suçundan 4, hırsızlık 4, uyuşturucu madde bulundurmak 2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1, ailenin korunması kanuna muhalefet 3, eziyet etme 1 suçlarından hakkında kesinleşmiş (3-15) yıl arası) hapis cezası ile aranan toplam 15 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - SİNOP