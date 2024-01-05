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Sinop'ta yapılan şok uygulamalarda aranan 15 kişi yakalandı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan şok uygulamalarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda aranması bulunan 15 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir hafta içerisinde yapılan şok uygulamalar ile dolandırıcılık suçundan 4, hırsızlık 4, uyuşturucu madde bulundurmak 2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1, ailenin korunması kanuna muhalefet 3, eziyet etme 1 suçlarından hakkında kesinleşmiş (3-15) yıl arası) hapis cezası ile aranan toplam 15 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma JASAT Sinop Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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