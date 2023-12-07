Sinop'ta yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 5 gram uyuşturucu madde, 26 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "şok" uygulamada; durumundan şüphelelilerek durdurulan şüpheli şahısların yapılan üst aramalarında 5 gram uyuşturucu madde, 26 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP