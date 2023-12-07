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Sinop'ta yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi

7 Aralık 2023 17:41 Son Güncelleme: 17:43 Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 5 gram uyuşturucu madde, 26 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.