Sinop'ta yapılan şok uygulamada 3 kişi gözaltına alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan polis operasyonunda bir araçta ve bir şahsın üstünde uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada ve il merkezinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında; 16.44 gram esrar maddesi, 1.94 gram Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP