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Sinop'ta yapılan şok uygulamada 3 kişi gözaltına alındı

2 Aralık 2023 13:06 Son Güncelleme: 13:08 Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan polis operasyonunda bir araçta ve bir şahsın üstünde uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.