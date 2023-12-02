Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta yapılan şok uygulamada 3 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan polis operasyonunda bir araçta ve bir şahsın üstünde uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada ve il merkezinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında; 16.44 gram esrar maddesi, 1.94 gram Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boyabat Sinop Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title