Sinop'ta yapılan şok uygulamada 26.32 gram esrar ele geçirildi
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, şüpheli bir şahsın üst aramasında 26.32 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Sinop'ta yapılan şok uygulamada şüpheli bir şahsın üst aramasında 26.32 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şok uygulama yapıldı. Uygulamada şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 26.32 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa