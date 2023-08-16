Sinop'ta yapılan şok uygulamada 26.32 gram esrar ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, şüpheli bir şahsın üst aramasında 26.32 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.