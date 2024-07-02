Sinop'ta yapılan operasyonlarda 475 şahıs yakalandı

Sinop'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda suç ve suçluya geçit verilmedi.

Aranan 475 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan 20 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 33 şahıs, 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 251 şahıs, ifadeye yönelik aranan 171 şahıs olmak üzere 6 aylık süre zarfında (01 Ocak-30 Haziran 2024) toplam 475 şahıs yakalandı.

Jandarmanın Haziran ayı raporu

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca 01 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 37 bin 845 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 32 bin 21 araç kontrol edildi. 37 aranan şahıs yakalandı. 169 umuma açık yer kontrolü yapıldı. 150 adet av tüfeği fişeği, 65 adet tabanca fişeği, 7 adet silah, 345 kök haşhaş ele geçirildi. 235 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Emniyetin Haziran ayı raporu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce 01 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise 10 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. 3 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi. 30 bin 685 araç sorgusu yapıldı. 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 13 adet ecstasy hap, 150 adet sentetik ecza ele geçirildi. 211 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 34 bin 811 GBT sorgusu yapıldı. 10 adet silah, 77 adet mermi ele geçirildi. 21 günübirlik yer denetimi yapıldı. 42 aranan şahıs yakalandı. 7 bin 760 TL suç geliri elde edildi.

"Suç ve suçlularla mücadelede kararlıyız"

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Huzur Adası Sinop'umuzda, vatandaşlarımızın huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Suç ve suçlularla mücadelede kararlıyız" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP