Sinop'ta yapılan operasyonlarda 3 hükümlü yakalandı

Sinop'ta aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğümü tarafından "aranan şahıslara yönelik" yapılan operasyonlarda, Durağan ilçesinde "cezaevi firarisi", "cinsel" suçlardan aranan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Gerze ilçesinde "parada sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, il merkezinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve çeşitli suçlardan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yakalandı. Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP