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Sinop'ta yapılan operasyonda 6 kilo 400 gram esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kilo 400 gram esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 400 gram esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Sinop'un Merkez ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde elde edildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar da bulundu. Gerçekleştirilen operasyonda; 6 kilo 400 gram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi, 16 kök skunk bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 86 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kenevir sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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