Sinop'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 31 bin 382 şahıs ve 32 bin 529 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda birçok silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Sinop'ta 31 bin 382 şahıs ve 32 bin 529 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 31 bin 382 şahıs, 32 bin 529 araç sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandığı belirtildi. Öte yandan, 22 adet tabanca, 157 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 30 kök kenevir, 2 gram bonzai, 2 adet dedektör, 3 adet elektronik eşya ele geçirildi. 155 umuma açık işyeri kontrolü yapılırken organize suçlarla mücadele kapsamında 255 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP