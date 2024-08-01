Sinop'ta yapılan denetimlerde 37 şahıs yakalandı

Sinop'ta 31 bin 382 şahıs ve 32 bin 529 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 31 bin 382 şahıs, 32 bin 529 araç sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandığı belirtildi. Öte yandan, 22 adet tabanca, 157 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 30 kök kenevir, 2 gram bonzai, 2 adet dedektör, 3 adet elektronik eşya ele geçirildi. 155 umuma açık işyeri kontrolü yapılırken organize suçlarla mücadele kapsamında 255 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP