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Sinop'ta yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü

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Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye personeli uçurumdan düştü. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü.

Olay, Adabaşı Sis Düdüğü mevkiinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sinop'a gelen ve otluk alandaki yangına müdahale eden itfaiye personeli, uçurumdan aşağıya düştü. Görevliyi kurtarmak için olay yerine ivedilikle dağlık, emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi talep edildi.

Öte yandan, 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi ile birlikte uçurumdan düşen personelin arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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