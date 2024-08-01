Sinop'ta yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü

Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü.

Olay, Adabaşı Sis Düdüğü mevkiinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sinop'a gelen ve otluk alandaki yangına müdahale eden itfaiye personeli, uçurumdan aşağıya düştü. Görevliyi kurtarmak için olay yerine ivedilikle dağlık, emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi talep edildi.

Öte yandan, 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi ile birlikte uçurumdan düşen personelin arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi. - SİNOP