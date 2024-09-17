Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Yangın Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Karakum Taş Ocakları yakınındaki yeşillik alanda çıkan yangın, bahçe temizliği yapan bir kişinin yaktığı kuru ot ve dalların alev almasıyla başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Sinop'ta yeşillik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Karakum Taş Ocakları karşısındaki yeşillik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe temizliği yapan bir kişi bir araya getirdiği kuru ot ve dalları tutuşturup gitti. Alev alan dallar kontrolsüz bir şekilde yeşillik alana ve ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum 3-sayfa İtfaiye Çevre sinop Yaşam Bahçe

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı

 Soruşturmada önemli gelişme! Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi

Yenge Hediye Güran'ın cinayete iştirakten tutuklanması istendi
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak?
title