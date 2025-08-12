Sinop'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Ahır Küller İçinde

Sinop'ta çıkan yangında 2 ev, 2 ahır, 1 samanlık yandı, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Boyabat'a bağlı Kılıçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Demirciler'e ait ev ve ahırda başlayan yangın, daha sonra yakınlardaki bir eve sıçradı. Toplamda 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yanarak kül oldu. Ayrıca Bayram Demirciler'e ait bir büyükbaş hayvan da yangında telef oldu. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - SİNOP