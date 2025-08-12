Sinop'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Ahır Küller İçinde

Sinop'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Ahır Küller İçinde
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yanarak kül oldu. Yangında bir büyükbaş hayvan da telef oldu. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını söndürdü, ölen veya yaralanan olmadı.

Sinop'ta çıkan yangında 2 ev, 2 ahır, 1 samanlık yandı, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Boyabat'a bağlı Kılıçlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Demirciler'e ait ev ve ahırda başlayan yangın, daha sonra yakınlardaki bir eve sıçradı. Toplamda 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yanarak kül oldu. Ayrıca Bayram Demirciler'e ait bir büyükbaş hayvan da yangında telef oldu. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
