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Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 60,78 gram sentetik kannabinoid, 14 gram esrar, 1 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda 60,78 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 14 gram esrar, 1 tabanca ve 12 adet fişek ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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