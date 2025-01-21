Sinop'ta Uyuşturucu ve Sikke Operasyonu: 2 Gözaltı
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 45,59 gram metamfetamin ve 2 adet sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birine adli kontrol, diğerine tutuklama kararı verildi.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 45,59 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıstan 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğeri tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa