Sinop'ta Uyuşturucu ve Sentetik Ecza Operasyonu

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 80 gram bonzai ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ve Boyabat ilçelerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda; Gerze ilçesinde 80 gram sentetik kannabionid bonzai, Boyabat ilçesinde 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP