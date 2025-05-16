Sinop'ta Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 3 Tutuklama, 1 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 3 Tutuklama, 1 Gözaltı
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Sinop'ta Uyuşturucu ve Sahte Para Operasyonu: 3 Tutuklama, 1 Gözaltı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve sahte para suçlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kişiyi tutukladı ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ve sahte döviz ele geçirildi.

Sinop'ta uyuşturucu ve sahte para operasyonu: 3 tutuklama, 1 gözaltı

SİNOP - Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve sahte para suçlarına karşı düzenlediği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu hammaddesi ve sahte döviz ele geçirdi. Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda, 226,71 gram bonzai hammaddesi ile 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından parada sahtecilik suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul'da bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 73 adet 100'lük sahte Amerikan doları, 32 adet 50'lik sahte Amerikan doları, Toplamda 8 bin 900 dolar sahte banknot, 1 adet tabanca, 69 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonrası 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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